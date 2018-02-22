Лукашенко "золотым" биатлонисткам: вы сотворили настоящий подвиг

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды страны по биатлону Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву с завоеванием золота в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества, - поблагодарил Александр Лукашенко. - Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы".

"Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство", - отметил Президент Беларуси.

Глава государства поздравил спортсменок с награждением орденами "За личное мужество", а также присвоением Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Кроме того, Александр Лукашенко выразил слова признательности тренерскому штабу и пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов.-0-