Лукашенко "золотым" биатлонисткам: вы сотворили настоящий подвиг

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды страны по биатлону Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву с завоеванием золота в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества, - поблагодарил Александр Лукашенко. - Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы".
"Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство", - отметил Президент Беларуси.
Глава государства поздравил спортсменок с награждением орденами "За личное мужество", а также присвоением Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".
Кроме того, Александр Лукашенко выразил слова признательности тренерскому штабу и пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов.-0-
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