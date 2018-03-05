Маринич назначен послом Беларуси в Узбекистане

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Леонид Маринич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
До этого назначения Леонид Маринич занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.-0-
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