Механизатор на вопрос Президента о белорусском комбайне: работает отлично

1 августа, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Минский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. На зерновом поле ОАО "1-я Минская птицефабрика" глава государства пообщался как с чиновниками, так и механизаторами, передает корреспондент БЕЛТА.

Выслушав доклады о ситуации с уборкой, Президент направился к зерноуборочному комбайну "Палессе GS12 A1", который на поле в числе других убирал зерно. За штурвалом комбайна работал молодой механизатор Алексей Яковлев, у которого Александр Лукашенко поинтересовался, как работается, есть ли какие проблемы, не ломается ли техника. "Как вообще комбайн?" - спросил Президент. На что механизатор уверенно ответил: "Отлично".

Глава государства остался доволен услышанным, ведь в расширение производства линейки белорусской уборочной техники и таким образом импортозамещение вложено немало усилий и средств. В свое время была поставлена задача сделать отечественный комбайн не хуже импортных аналогов. "Палессе GS12 A1" - один из примеров современной белорусской техники.

Президент также напомнил о поручении создать суперкомбайн, над разработкой которого трудились белорусские специалисты и который уже произведен - он оснащен всеми необходимыми функциями.

"Это тоже наше достижение и наша победа, что мы смогли в непростые времена создать целую линейку своих комбайнов", - подчеркнул Александр Лукашенко, общаясь затем с журналистами.

В Беларуси в настоящее время для уборки зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях имеется 9,1 тыс. комбайнов. Уровень технической готовности парка комбайнов составляет 97%. При этом в Минской области - 2 123 зерноуборочных комбайна. Нагрузка на единицу такой техники по стране составляет 234 га, а в Минской области - 230 га.-0-