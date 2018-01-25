Меры по содействию занятости в Беларуси утверждены декретом Президента

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал Декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В этих целях декретом на правительство возлагаются задачи по установлению прогнозных показателей в области содействия занятости населения и перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, осуществлению мониторинга, оценки качества и доступности услуг в области содействия занятости населения.

В свою очередь местные органы власти будут обеспечивать индивидуальную работу с гражданами на местах при проведении работы по их трудоустройству и ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, областные, Минский городской Советы депутатов смогут дополнительно направлять средства местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование госрасходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Декретом предусмотрен концептуально иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание местными исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве.

В состав комиссий будут включаться депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, а также представители общественных объединений. Возглавлять комиссии, создаваемые на районном уровне, будут, как правило, председатели Советов депутатов.

Декрет предоставляет комиссиям широкие полномочия, в том числе по принятию решений об освобождении на определенное время трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации.

Для реализации декрета правительством будет принят ряд постановлений, которыми будут в том числе определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы.

Кроме того, предусматривается принятие правительством мер, направленных на активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни; деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физических лиц.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

Ирина Костевич: Помочь тем, кто хочет и может зарабатывать В Беларуси подписан документ о содействии занятости населения. Во всем мире возможность работать является одним из главных критериев оценки успешности человека в обществе, стабильности. БЕЛТА обратилась к министру труда и социальной защиты Ирине Костевич с просьбой рассказать, какие новые возможности открываются с принятием декрета.

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