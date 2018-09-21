Минэкономики Беларуси уполномочено подписать соглашение с Китаем по Национальному футбольному стадиону

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о заключении путем обмена письмами межправительственных соглашений с Китайской Народной Республикой о реализации проектов технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства одобрил проекты писем белорусской стороны и уполномочил Министерство экономики на их подписание.

Как сообщалось, в июне Александр Лукашенко подписал указ о подготовке территорий под строительство стадиона и бассейна. В 2018-2019 годах будут снесены объекты недвижимого имущества, возведены, реконструированы, снесены инженерные сети и сооружения в районе улиц Ванеева и Кальварийской.

О том, что Китай выделит Беларуси средства на возведение этих спортивных сооружений, стало известно в июле прошлого года. Тогда министр экономики Беларуси по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая рассказал журналистам, что стороны подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. Планировалось, что на эти проекты будет выделено около $180 млн.

Позже глава государства отмечал, что Национальный футбольный стадион будет вмещать в себя в два раза больше зрителей, чем обновленный стадион "Динамо". "Это будет современный, хороший стадион", - сказал Президент.-0-