Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине - Лукашенко

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - спросил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что такого же мнения придерживаются и в Германии. "Мы же не ведем переговоры, а обеспечиваем, как меня попросили Путин, Порошенко, Меркель с Олландом. Мы долго думали, надо нам это или не надо", - рассказал глава государства. По его словам, белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.

"Если нашли лучшую площадку - да господь с ними! Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили", - обратил внимание Александр Лукашенко. Он признал, что люди в зоне конфликта гибнут до сих пор. Но после того, как стартовали переговоры в белорусской столице, уже не в таких масштабах, как было сразу.

Президент подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться. "Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся", - добавил глава государства.

При этом Александр Лукашенко уверен, что вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана, как об этом многие пишут. "Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем. Поэтому никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $7,5 млрд подписаны, знаете, по каким направлениям - углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное, - заключил Президент. - Поэтому надо успокоиться и закрыть эту тему".-0-