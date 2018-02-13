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"Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы

Президент 13.02.2018 | 12:45
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве главного вопроса на нынешнем заседании обсуждалась военная безопасность государства. На подобном же заседании, которое запланировано провести на следующей неделе, будет обсуждаться тематика, связанная с правоохранительным блоком. В целом на мероприятии рассмотрены ключевые вопросы национальной безопасности, оценена работа соответствующих государственных органов в прошедшем году и намечены задачи на ближайшую перспективу.

Об обстановке в мире

"Скажу откровенно, уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как это было вчера и сегодня. Дело в том, что мир не стал безопаснее", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства констатировал расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы, что, в свою очередь, обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности.

"В целом за прошедший год не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях. Давно мы это уже так откровенно не слышали. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями", - сказал Президент.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со спекуляциями некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации Восточно-Европейского региона, а также беспрецедентным наращиванием военного потенциала стран-соседей Беларуси. "Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", - отметил он.

О ситуации в Украине и переговорной площадке

"По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти тридцать таких встреч", - сказал Александр Лукашенко.

"Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, для меня - вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", - добавил он.

О союзнических отношениях Беларуси

Глава государства отметил, что наряду с не прекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружений активно используются и другие изощренные формы международного давления. В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения, информационные операции. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают.

В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси. В прошедшем году страна председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности. "Нам удалось принять ряд мер, направленных на развитие вооруженных сил стран ОДКБ, укрепление их военно-технического сотрудничества, усиление позиций в мире, - отметил Президент. - Должен вам сказать, несмотря на предпринимаемые нами усилия, мы исходили из возможного, вносили на рассмотрение те вопросы, которые возможно принять даже в таком небольшом формате по численности, как ОДКБ. Трудно согласовываются вопросы, которые несут большие материальные затраты. Я имею в виду вооружение".

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, основное бремя по защите общего пространства в случае необходимости, естественно, ляжет на Россию. "Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, - такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении, - пояснил глава государства. - А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении".

"Поэтому в этом отношении нам серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, нужно подумать и принимать решение. Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в связи с этим особое значение имеет стратегическое партнерство с Россией. "Несмотря на различные домыслы, информационную шумиху, ровно и спокойно проведено совместное стратегическое учение "Запад-2017". В настоящее время совместно вырабатываются меры по снятию препятствий в пограничной и таможенной сфере, в области визовой политики и другие", - сказал Президент.

О военной безопасности Беларуси

Глава государства отметил, что за последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии. В армию поставляются новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, организуется интенсивная боевая подготовка.

"Конечно, все это стоит больших денег. Правительству следует внимательно соотносить необходимое и возможное. Однако и перебоев в финансировании Вооруженных Сил быть не должно, особенно в отношении вооружения и оснащения. При этом задачей Минобороны является приобретение самого необходимого, распределение средств с максимальной эффективностью и недопущение "размазывания" денег", - поручил белорусский лидер.

Он предупредил министра обороны, что все, что есть в армии, начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, должно быть в идеальном состоянии. "Вы должны быть настоящими хозяевами и беречь это имущество. Это сегодня недешево стоит", - отметил глава государства.

"И хочу вас предостеречь от того, чтобы реформирование Вооруженных Сил выливалось в бесконечный процесс, подменяющий собой реальное развитие и укрепление армии. Думаю, что проводимая в настоящее время проверка Вооруженных Cил позволит оценить реальное состояние их боевой готовности", - добавил Александр Лукашенко.

Кроме того, предприняты достаточно жесткие, но своевременные меры по развитию белорусского военно-промышленного комплекса. К настоящему времени в Беларуси удалось создать креативный кластер в лице генеральных конструкторов и специалистов военных производств. "Предупреждаю, чтобы это было не просто заявление. Мы этот вопрос изучим, насколько креативен этот кластер", - предупредил Президент.

Глава государства отметил, что высокоэффективные виды вооружений востребованы не только в Беларуси, но и на внешних рынках. Удалось продвинуться в новых для страны областях: ракетостроении, создании современных зенитно-ракетных комплексов, бронированной техники.

Однако впереди еще немало предстоит сделать. Новые поколения вооружений, беспилотные комплексы, радиоэлектронные средства, робототехника - это неполный перечень того, над чем мы работаем и предстоит нам еще работать. Требуется и более активное внедрение в производственный цикл новейших разработок, сокращение сроков их доведения до серийного выпуска", - заявил Президент.

О наведении порядка в армии

Глава государства попросил министра обороны проинформировать Совет Безопасности, какие меры предпринимаются для наведения порядка в армии, повышения мотивации и улучшения условий службы.

"Из рук вон плохо, что в Министерстве обороны оказались упущены вопросы работы с личным составом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Может быть, не так объемно, как я только что сказал, но такие факты мы знаем. Случаи неуставных взаимоотношений, другие нарушения - это те явления, о которых мы, казалось бы, должны были давно забыть".

"Чем занимается идеологическая и воспитательная вертикаль в военном ведомстве? По всей видимости, соответствующие руководители закрылись бумагами, формализмом и давно устаревшими формами работы", - обратил внимание белорусский лидер.

Органам прокуратуры он адресовал вопрос, почему система разворачивается только после чрезвычайных происшествий. "Как будет в дальнейшем обеспечиваться соблюдение законности в воинских коллективах? Думаю, нашей Генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще пора уже от эпизодических заявлений в СМИ переходить к более системной работе", - обратил внимание Президент.

Он потребовал от военного ведомства незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. "Пока это у вас не получается. Отмечу, что и освещение учений "Запад-2017" в СМИ поначалу было организовано неудовлетворительно", - сказал Александр Лукашенко.

Об обеспечении правопорядка и защиты граждан

"Это все то, во имя чего мы сегодня живем, и во имя чего существует вообще наша власть. В стране удается многое сделать для безопасности людей. Защите общества и каждого человека в Беларуси всегда придается первостепенное значение. Мы по праву гордимся тем, что Беларусь - относительно спокойная и безопасная страна. Но успокаиваться нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, сегодня отчетливо прослеживаются тенденции снижения преступности. За последние десять с небольшим лет вдвое снизился уровень криминализации общества. Уменьшилось количество пострадавших из-за преступных посягательств, а также число дорожно-транспортных происшествий. Втрое меньше садится за руль нетрезвых водителей, сокращается количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. "Хотя с этим злом предстоит еще долго и серьезно бороться", - сказал Президент.

Кроме того, неуклонно повышается раскрываемость преступлений. Все реже в оперативных сводках фигурируют подростки. Улучшилась обстановка на улицах городов и в сельской местности. Достаточно эффективно работает система по выявлению и пресечению коррупции, особенно в деятельности органов госбезопасности.

"Однако обстановка еще очень далека от благоприятной. Несмотря на приведенные мною цифры, в год совершается более 86 тыс. преступлений и около 3 тыс. ДТП. Ежегодно от этого гибнет тысяча человек. Это слишком много! Причем в прошедшем году, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших на дорогах практически не изменилось, а детей - увеличилось", - заметил глава государства.

Об авторитете милиции

Он обратил внимание, что по-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. "О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос один к министру - когда будет наведен порядок?" - сказал Президент.

"Порядок во всем! Чтобы вы мне не отписывали, что там некоторые "крутяки" у нас появились. Это же не дети простых людей. А сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям, на что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства потребовал жестко наказывать за подобные факты, вплоть до изъятия транспортных средств. "Вот и все решение вопроса, - сказал он. - Я хочу, чтобы это мое заявление общество услышало".

О преступности в быту и наркомании

"Вызывает тревогу рост домашнего насилия, преступности в быту, в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Надо разобраться в эффективности работы МВД в данной сфере", - поручил Президент.

"Мы не можем допустить, чтобы какой-то бандюган издевался над детьми в семье и над женщиной. Не можем. Этому должен быть положен конец! Делайте что хотите. Это же не дело, что дети боятся домой идти, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главный вопрос - обеспечение защиты прав и спокойствия каждого человека".

Помимо этого, продолжил он, правоохранители бодро рапортуют, что не за горами победа над наркоманией. "Однако на границе задерживаются тонны наркотиков, при этом подавляющее число уголовных дел возбуждается за десятые и сотые доли граммов. Наказывают всякую мелочь, а почему не ловят крупных наркоторговцев?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Он добавил, что из года в год увеличивается число погибших от отравлений суррогатами алкоголя. "Хотел бы услышать, какие меры предпринимаются для предупреждения и пресечения попадания фальсифицированного алкоголя на внутренний рынок?" - поинтересовался глава государства.

"От генерального прокурора и министра внутренних дел жду на следующем заседании Совбеза конкретных предложений по эффективному решению возложенных на ваши ведомства задач в нынешнем году. Спокойно жить я вам в этом году никому не дам. Если только самоуспокоимся, а у нас поползновения такие есть, будем пожинать печальные плоды этого", - предупредил Президент.

Об условиях работы бизнеса

Александр Лукашенко напомнил, что в государстве намечен и реализуется комплекс правовых мер по поддержке бизнеса, в том числе снижению мер ответственности, оставшихся в Уголовном кодексе еще с прошлого века, а также устранению устаревших и никому не нужных громоздких разрешительных процедур. "Эту работу следует последовательно и системно продолжать", - поручил он.

Глава государства также поинтересовался у генпрокурора, как выполняется поручение о взыскании просроченной дебиторской задолженности белорусским субъектам хозяйствования из-за рубежа. "И мне здесь не нужны общие рассуждения. Нужны конкретные данные, что сделано в этом направлении, какие результаты", - поставил задачу Президент.

О безопасности и защите людей

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в настоящее время не сотрясают крупные аварии, и достаточно быстро преодолеваются последствия непогоды. На пожарах гибнет практически втрое меньше людей, чем десять лет назад, в том числе детей - меньше в 15 раз. Более чем вдвое сократилось число погибших на производстве, а находящихся при этом в нетрезвом состоянии - вчетверо. "Однако и 500 человек в год, погибших на пожарах, - это непозволительная для нас цифра. На дорогах тысяча, и на пожарах пятьсот…", - констатировал белорусский лидер.

"С нынешним небывалым расширением спектра всевозможных технических рисков, неожиданными климатическими "сюрпризами" возрастают и требования к предупреждению чрезвычайных ситуаций", - сказал глава государства.

О строительстве БелАЭС

"Важнейшим вопросом в деятельности МЧС на современном этапе остается контроль за безопасным строительством и эксплуатацией Белорусской АЭС. В том числе обеспечение информационного сопровождения национального ядерного проекта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в информационном пространстве по данной теме присутствует значительная доля лжи и негатива, потребовав от ответственных должностных лиц активных действий по корректировке ситуации.

"Считаю, что Администрации Президента и Госсекретариату пора отучиться и отучить ведомства сидеть и ждать каких-то команд о каждодневном и эффективном информационном сопровождении государственной политики во всех сферах. Мы об этом говорили при назначении руководителей важнейших СМИ", - подчеркнул Президент.-0-

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