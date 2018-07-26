На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что реализация масштабных проектов, выполнение тех или иных решений во многом зависит от профессионализма управленческих кадров. "Есть толковые управленцы - есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий - человек с высочайшими моральными качествами", - считает Президент.

По его мнению, в государственном аппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления. "Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане, - обратил внимание глава государства. - При том здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании".

Александр Лукашенко сказал, что за последние годы в стране проведена масштабная работа по оптимизации численности госслужащих: "Их количество сократилось на четверть и составляет чуть более 30 тыс.".

Наряду с этим Президент выразил мнение, что в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы. "Поэтому важно решить, как именно привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев, - продолжил Александр Лукашенко. - Было поручено правительству внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной".

Глава государства поинтересовался у присутствующих на мероприятии, насколько предложенные меры позволят повысить эффективность работы государственных служащих, это главное, а также финансовой составляющей данного вопроса - на это будет обращено особое внимание. "Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен", - заявил Александр Лукашенко. На совещании обсуждается и целесообразность учреждения медали "За безупречную государственную службу".-0-