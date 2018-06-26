На Республиканскую доску Почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2017 год

26 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня подписал указ №255 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2017 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

К занесению на Республиканскую доску Почета определены 64 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов (районов в городах), организаций всех форм собственности.

В частности, за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития определены 44 победителя, в том числе лучшими признаны: среди областей и Минска - Минская область и Минск; среди районов - Островецкий район Гродненской области и Глубокский район Витебской области; среди городов и районов в городах - Гродно и Жодино.

По экономии ресурсов названы 20 победителей, в том числе лучшими среди областей названа Минская область; среди районов - Червенский район Минской области и Наровлянский район Гомельской области; среди городов и районов в городах - Фрунзенский район Минска.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.-0-