Начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель освобождены от должностей

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось, ранее в инспекции были выявлены факты коррупции, связанной с браконьерством.

Три уголовных дела, 14 должностных лиц и 22 браконьера - Вакульчик о правонарушениях в Госинспекции "На сегодняшний день возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира и 22 браконьера. Понятно, что эти цифры не окончательные, они, скорее всего, будут изменяться по мере следствия", - заявил Валерий Вакульчик.

Коррупционные правонарушения были выявлены и в системе Министерства энергетики. По соответствующим основаниям был уволен генеральный директор ГПО "Белэнерго" Евгений Воронов. А сегодня стало известно и об освобождении от должности министра энергетики Владимира Потупчика.-0-