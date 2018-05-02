Начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель освобождены от должностей

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Как сообщалось, ранее в инспекции были выявлены факты коррупции, связанной с браконьерством.
Коррупционные правонарушения были выявлены и в системе Министерства энергетики. По соответствующим основаниям был уволен генеральный директор ГПО "Белэнерго" Евгений Воронов. А сегодня стало известно и об освобождении от должности министра энергетики Владимира Потупчика.-0-
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