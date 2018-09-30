"Начало большого пути" - Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Ухане

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с блестящей победой на турнире в Ухане. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Своей искрометной игрой ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса по всему миру, прославляешь родную страну и доставляешь радость белорусским любителям спорта", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что перед напором спортсменки, ее мастерством и верой в свои силы пасуют лучшие теннисистки мира. "Уверен, что завоевание первого титула на турнире категории "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации - начало большого пути к громким победам и высшим ступеням мирового рейтинга", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал Арине Соболенко и ее команде крепкого здоровья и успешного завершения сезона.-0-
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