Начался официальный визит Лукашенко в Грузию

22 марта, Тбилиси /Корр. БЕЛТА/. Начался официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что сегодня состоятся переговоры президентов двух стран. Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили обсудят широкий круг вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Кроме того, в центре внимания будет и тематика взаимодействия Беларуси и Грузии в области политики, обстановка в мире и регионе.

Переговоры сначала пройдут в формате один на один, а затем в расширенном составе. По их итогам планируется подписание международных документов в сферах торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, включая такие направления, как здравоохранение, образование, банковский сектор, региональное взаимодействие.-0-