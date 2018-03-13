13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экологическая сеть создается в Беларуси. Соответствующий указ №108, утверждающий ее схему, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 марта, сообщили БЕЛТА в
Схема представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами охраны и использования. Она обеспечивает поддержание экологического равновесия, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивое развитие территорий.
Для формирования и функционирования элементов национальной экологической сети предусмотрено выполнение ряда мероприятий. Так, места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к включенным в Красную книгу Беларуси видам, будут переданы под охрану. Запланировано устройство переходов для диких животных, установка специальных дорожных знаков "Дикие животные" при проектировании и возведении (реконструкции) участков автомобильных дорог для предотвращения гибели зверей в местах их массовой миграции.
Кроме того, будут определены регламенты работы гидросооружений для пропуска рыб на строящихся и проектируемых плотинах гидроэлектростанций, преобразованы (уточнение границ, установление режима охраны и использования) 13 заказников республиканского значения, объявлены 10 и преобразованы 5 заказников местного значения.
Указ принят в целях сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия территорий, а также обеспечения непрерывности среды обитания объектов животного мира.-0-
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