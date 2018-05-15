Национальная выставка Беларуси открылась в столице Таджикистана Душанбе /дополнено/

15 мая, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Национальная выставка Беларуси официально открылась в столице Таджикистана Душанбе. Красную ленточку на входе в экспозицию в торжественной обстановке перерезали президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка в Таджикистане - одна из крупнейших национальных экспозиций Беларуси за последние годы.

Первоначально предполагалось, что Национальная выставка Беларуси в Таджикистане продлится по 17 мая, однако в самом начале осмотра экспозиции Эмомали Рахмон высказал мнение, что три дня - слишком короткий период для того, чтобы все желающие могли полноценно ознакомиться с возможностями сотрудничества с Беларусью и предлагаемым ассортиментом продукции. Глава белорусского государства согласился с этим. В результате было дано поручение, чтобы вместо изначальных трех дней выставка работала на протяжении недели.

Президенты подробно ознакомились с экспозицией, подолгу задерживаясь у некоторых стендов и обсуждая конкретные направления и возможные проекты по развитию сотрудничества в тех или иных сферах. Большой интерес у Эмомали Рахмона вызвала продукция белорусских промышленных предприятий. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего продвижения на рынок Таджикистана продукции ОАО "БелАЗ". При этом в процессе осмотра экспозиции не раз возникала тема создания совместных предприятий. Например, Президент Таджикистана предложил изучить вопрос об открытии сборочного производства белорусского лифтового оборудования, в сфере производства продуктов питания, лекарственных средств. Интерес также вызвала современная коммунальная техника, в частности, электробусы "Белкоммунмаша". Как выяснилось, белорусское предприятие уже выиграло тендер на поставку в Душанбе первых четырех электробусов.

Общая площадь выставки - 2 тыс. 233 кв.м, в том числе в павильоне - 953 кв.м, на открытой площадке 1 тыс. 280 кв.м. Участие в ней принимают 147 организаций, включая республиканские органы госуправления и иные организации, подчиненные правительству.

На отраслевых разделах выставочной экспозиции представлены организации, работающие в сферах пищевой промышленности, машиностроения, промышленного и специализированного оборудования, бытового приборостроения, образования‚ науки и технологии, инновационной деятельности, медицины и фармацевтики, спорта и туризма, химии и нефтехимии, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, связи и информатизации, производства стройматериалов, книгоиздания и полиграфии.

На открытой площадке представлено несколько десятков единиц техники ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш", ОАО "Лидагропроммаш".-0-

Фото Максима Гучека