"Не сделано практически ничего" - Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района

14 августа, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по комплексному развитию района, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, социальную сферу в Орше в целом довели до ума, город благоустроен, и его необходимо и далее содержать в надлежащем состоянии. "К этому нужна производственная база. Люди, кроме того, чтобы жить в красивом городе, должны работать, растить детей, содержать семью", - заявил он.

По словам Александра Лукашенко, именно поэтому главный упор был сделан на промышленную базу, продукция которой востребована в стране. "По всем направлениям были приняты мною решения. Они систематизированы, доведены до исполнителей. Не сделано практически ничего, несмотря на напоминание мною и предупреждения на самых высоких уровнях, начиная от Послания белорусскому народу и парламенту", - отметил белорусский лидер.

В качестве примера он привел развитие льноводства, где было дано много поручений - от возделывания льна до производства льняных тканей и пошива одежды. "Был дан ряд поручений, и это целая выстроенная система. Точно так по всем другим вопросам, что касается Барани - развития этого городка, что касается Болбасово, Орши", - обратил внимание Александр Лукашенко.

На совещании председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов доложил об основных недоработках и упущениях. Он подчеркнул, что стратегическая цель, поставленная главой государства, - существенно улучшить ситуацию в Орше уже в 2017 году, обеспечить нормальное функционирование экономики района - не достигнута. В целом работу следует признать крайне неудовлетворительной. "Правительство выбрало для себя роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя", - констатировал он.

Ряд показателей в Оршанском районе, несмотря на имеющийся потенциал, даже ниже, чем среднеобластные, в том числе по индексу промышленного производства, экспорту товаров и другим направлениям. Принимается недостаточно мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов и земельных участков, много проблемных вопросов на предприятиях. Пока не решены основные социально-экономические вопросы занятости и заработной платы.

Леонид Анфимов также отметил, что даже то, что не требует больших материальных и финансовых вложений, как наведение порядка на территориях предприятий, не выполнено. Работу нельзя назвать системной, и она носит во многом косметический характер.-0-