Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены - Президент

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала страна, и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат. Совместными усилиями негативные тенденции последних лет мы, вроде бы, преодолели", - сказал Александр Лукашенко.
В Беларуси, констатировал Президент, низкий уровень инфляции, восстанавливаются объемы экспорта, улучшается структура платежного баланса. "Денег столько, сколько мы зарабатываем, и для решения проблем печатный станок не включаем, - обратил внимание глава государства. - Бюджетные средства расходуются только по целевым программам и под конкретные задачи - это позволяет иметь взвешенную курсовую политику. По росту валового внутреннего продукта выходим из двухлетней рецессии".
"Главное теперь - придать позитивным изменениям необратимый характер. Это - краеугольный камень экономической политики, то, что даст возможность сохранить экономическую стабильность, а значит, мир и порядок в обществе", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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