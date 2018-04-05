"Некоторые просто обнаглели" - Лукашенко заявил об усилении контроля за министрами

5 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси усиливают контроль за работой руководителей, особенно членов правительства и министров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Смотрите, чтобы все было честно и порядочно. Мы усиливаем контроль, я об этом часто говорю, за работой руководителей, особенно членов правительства, министров, потому что некоторые просто обнаглели. И с такими мы разбираемся мгновенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что на должность министра лесного хозяйства рассматривалось множество кандидатур, а затягивать с назначением не хотелось. "Лес не может быть бесхозным даже одну неделю, вы это лучше меня знаете", - заметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что Виталий Дрожжа для руководящего состава министерства человек новый, и в этом его преимущество. "Вы не завязаны тут ни на какие круги, ни с кем не рыбачили и не охотились, дома кому-то или бани не строили. Поэтому вы человек чистый, руки у вас чистые, опыт есть. Действуйте и не смотрите по сторонам. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то хитросплетения, все должно быть честно", - сказал глава государства.

"Хотелось бы, чтобы вы это ваше достоинство - что вы никому ничего не обязаны и ни на кого не завязаны, как у нас говорят - воплотили в жизнь. Легко вам не будет, вы знаете мое отношение к природе и к лесу", - предупредил Президент.-0-