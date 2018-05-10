"Никаких убыточных и дотационных проектов" - на совещании у Лукашенко обсуждают развитие "Гродно Азота"

10 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития ОАО "Гродно Азот", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что "Гродно Азот" - предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом. Оно включает в себя комплекс производств по выпуску азотных удобрений, аммиака, метанола, капролактама и другой химической продукции.

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