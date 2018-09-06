Носкевич доложил Лукашенко о расследовании резонансных уголовных дел

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, который проинформировал главу государства о деятельности ведомства и расследовании находящихся у него на контроле уголовных дел, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый вопрос - ситуация в Следственном комитете. Вы знаете, что я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Хотел бы услышать вашу точку зрения, совпадает ли она с моей", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Иван Носкевич

Президент также поинтересовался ходом расследования уголовных дел, которые находятся на личном контроле главы государства. "Я так прикинул, что их немало. Очень много этих уголовных дел. Как идет следствие? Все ли там честно, объективно и справедливо?" - спросил он.

Кроме того, Александр Лукашенко коснулся сотрудничества следственных ведомств Беларуси и России. "Когда Александр Бастрыкин (председатель Следственного комитета России. - Прим. БЕЛТА) был здесь, мы договаривались о более тесном взаимодействии наших подразделений. Вы провели совместные коллегии, и хотелось бы узнать ваши впечатления", - добавил глава государства.

Как доложил Иван Носкевич, в целом в деятельности Следственного комитета проблемных вопросов нет. "Спокойно, планомерно работаем в рамках действующего законодательства. Никаких острых моментов сегодня тоже отметить не могу. Особенно это, наверное, связано с тем, что состояние преступности в целом благоприятствует тому, чтобы велась такая спокойная, планомерная работа", - отметил он.-0-

Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах "Главе государства было доложено о том, что материалы проверки по факту гибели ребенка приняты к производству главным следственным управлением Центрального аппарата Следственного комитета", - сказал Иван Носкевич.