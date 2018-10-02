Новый механизм финоздоровления проблемных сельхозпредприятий внедряется в Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.

Исключается проведение судебной процедуры банкротства в отношении неплатежеспособных сельхозорганизаций. Предусматривается прекращение в отношении включенных в перечни таких организаций процедуры экономической несостоятельности (банкротства). Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.

Кроме того, закрепляется право работников (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) на сохранение трудовых отношений в сельхозорганизации, передаваемой в аренду или доверительное управление, на условиях, предусмотренных трудовыми договорами.

Предусмотрено также увеличение уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность кредитора; заключение мирового соглашения с кредиторами об изменении порядка исполнения обязательств; предоставление отсрочки по обязательствам, не рассмотренным в рамках заключения мирового соглашения, на 3 года и рассрочки на 5 лет. При этом процентная ставка по кредитам может быть снижена до 1,5% годовых.

Указ содержит нормы об эмиссии обл- и райисполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или их передачи в ОАО "Агентство по управлению активами" по решению главы государства; передачи участниками хозяйственного общества акций в собственность кредитора, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по погашению задолженности.

На все сельскохозяйственные организации, находящиеся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) или попадающие под эту процедуру, распространяются инструменты антикризисного управления. В их числе конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска, внесение вкладов участниками и третьими лицами в уставный фонд сельскохозяйственной организации.

Кроме того, предполагается передача имущественного комплекса предприятия в аренду без его государственной регистрации и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества; предоставление покупателям капитальных строений земельных участков, на которых расположены данные строения, без проведения аукционов; безвозмездная передача акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению главы государства.

Указанные механизмы и инструменты направлены на внедрение прогрессивных форм управления для обеспечения эффективной деятельности сельскохозяйственной организации.-0-