Обязательная юрэкспертиза технических правовых актов вводится в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ №135 "Об обязательной экспертизе технических нормативных правовых актов". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документ направлен на практическую реализацию положений декрета №7 "О развитии предпринимательства". Указ призван исключить избыточность технических требований к предпринимательской и иной экономической деятельности и создать надлежащие условия для работы бизнеса путем введения института юридической экспертизы технических нормативных правовых актов.
Согласно указу все принятые технические акты, являющиеся обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования, а также обязательность которых еще только планируется установить, теперь подлежат юридической экспертизе. Ее будет проводить независимая структура - Национальный центр правовой информации.
Документом четко и последовательно определены ключевые элементы данной экспертизы: предмет и сроки ее проведения, критерии оценки представленного на экспертизу технического акта, решения, принимаемые в отношении него по результатам экспертизы, и другие.
При этом только технические акты, получившие по итогам экспертизы положительное заключение, будут включаться в Национальный реестр правовых актов и официально опубликовываться. Остальные документы не будут вступать в действие и должны быть отменены ведомствами и должностными лицами, их принявшими.
Такой подход позволит повысить качество подготовки технических документов и не допустить случаев закрепления в них чрезмерных и экономически необоснованных требований к бизнесу.
Также указом совершенствуется порядок формирования и ведения Национального правового интернет-портала, иных государственных информационно-правовых ресурсов.-0-
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