Обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в Беларуси

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарственные средства введут в Беларуси. Соответствующий указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 августа, сообщили БЕЛТА в
"Документом предусматривается введение в 2018-2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили в пресс-службе.
Эта мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования.-0-
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