"Обнаглели до крайней степени" - Лукашенко требует искоренить посредничество при закупках внутри страны

3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует искоренить посредничество при закупках внутри страны. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обнаглели до крайней степени. Завозят все, что попало, - то, что производится в стране и за что уплачены налоги. Свое лежит, гниет где-то, а мы все везем из-за границы", - обратил внимание глава государства.

"Решения должны быть приняты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"С посредниками надо жесточайшим образом - не факты мне перечислять, а сделать так, чтобы их вообще не было. В стране уже закупают через посредников. Только прямые закупки от производителя!" - потребовал Президент.

Глава государства также обратил внимание руководителей разного уровня на необходимость обеспечения порядка в организациях АПК, сохранности товарно-материальных ценностей и поддержания высокой дисциплины. В том числе следует уделять больше внимания вопросам сохранности плодородия земель, охраны природы, выплаты заработной платы работникам. За отсутствие спроса и бардак будет жесткий спрос, предупредил белорусский лидер. "Засучивайте рукава и начинайте работать", - сказал он.-0-