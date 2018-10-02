Обновлен состав Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. Соответствующий указ 2 октября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Внесенные корректировки связаны с произошедшими изменениями в составе правительства и руководства республиканских организаций.

Председателем оргкомитета определен премьер-министр Беларуси Сергей Румас, его заместителями - вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Также в состав комитета вместо прежних руководителей вошли министр финансов Максим Ермолович, министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.-0-