3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Соответствующий указ Президента №49 от 1 февраля 2018 года сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в состав Совета безопасности Беларуси включены глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Из состава Совбеза исключены Александр Косинец, Сергей Гурулев, Леонид Мальцев.

Данный указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-