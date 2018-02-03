3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Соответствующий указ Президента №49 от 1 февраля 2018 года сегодня официально опубликован на
Согласно документу, в состав Совета безопасности Беларуси включены глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Из состава Совбеза исключены Александр Косинец, Сергей Гурулев, Леонид Мальцев.
Данный указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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