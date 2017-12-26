Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря подписал указ №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель. Он отменяет существующие ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов.

В частности, до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

Разработка проекта отвода земельного участка и установление его границы на местности будут проводиться в рамках единой процедуры, что поспособствует сокращению сроков предоставления земельных участков.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, наделяются правом до 1 января 2023 года использовать предоставленные им ранее земельные участки без оформления правоудостоверяющих документов на них. Сельскохозяйственные организации и государственные лесохозяйственные учреждения освобождаются до 1 января 2020 года от уплаты госпошлины за выдачу таких документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения сельского и лесного (лесопаркового) хозяйства.

Также в соответствии с указом не будут взиматься потери сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства при предоставлении земельных участков для строительства объектов социального обслуживания, а также транспортной и инженерной инфраструктуры в границах свободных экономических зон.-0-