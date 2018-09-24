Орденом Матери награждена 131 жительница Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждена 131 жительница Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы сельскохозяйственных и промышленных предприятий, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, обслуживания населения, домохозяйки.
Среди награжденных зубной фельдшер Медновской участковой больницы учреждения здравоохранения "Брестская городская больница №2" Наталья Гомберг, мастер народных ремесел Центра культуры Новополоцка Екатерина Карпович, учитель гимназии №58 города Гомеля Ирина Булацкая, бригадир молочнотоварной фермы сельскохозяйственного предприятия "Голынка" Зельвенского района Наталья Януль, санитарка Могилевской инфекционной больницы Наталья Цибульская, водитель троллейбуса филиала "Троллейбусный парк №4" предприятия "Минсктранс" Лилия Качанович.-0-
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