23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери награждены 136 женщин из различных регионов Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В числе награжденных жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Они представляют разные сферы деятельности и работают в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, организациях здравоохранения, на сельскохозяйственных предприятиях и производствах, в сферах торговли, банковского обслуживания и предоставления услуг связи, ведут домашнее хозяйство.-0-
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