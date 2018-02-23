23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери награждены 136 женщин из различных регионов Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В числе награжденных жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Они представляют разные сферы деятельности и работают в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, организациях здравоохранения, на сельскохозяйственных предприятиях и производствах, в сферах торговли, банковского обслуживания и предоставления услуг связи, ведут домашнее хозяйство.-0-