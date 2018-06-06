Орденом Матери награждены 34 жительницы Гомельской, Гродненской и Могилевской областей

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 34 жительницы Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Среди награжденных представительницы различных сфер деятельности. Они работают в сельскохозяйственных, торговых и религиозных организациях, учреждениях образования и здравоохранения, в сферах спорта, легкой промышленности, продовольствия и предоставления услуг связи, ведут домашнее хозяйство.

В их числе животновод КСУП "Драпово" Галина Мацкевич, продавец магазина "Родны кут" Островецкого филиала Гродненского областного потребительского общества Анна Лаврецкая, лектор Минской духовной семинарии Ольга Гриб, работница Лельчицкой средней школы № 2 Галина Сечко, сменный инженер-технолог Бобруйского филиала булочно-кондитерской компании "Домочай" Светлана Алексеева.-0-