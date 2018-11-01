Орденом Матери награждены 39 жительниц Гродненской и Минской областей

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 39 жительниц Гродненской и Минской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы сельскохозяйственных и промышленных предприятий, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, обслуживания населения, домохозяйки.
Среди награжденных продавец магазина торгово-производственной фирмы из Лиды Валентина Климова, ветеринарный врач ОАО "Запольское" Червенского района Наталья Вахтина, врач Узденской центральной районной больницы Тамара Лыч, маляр научно-производственной организации из Минска Олеся Филистович.-0-
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