Орденом Матери награждены 39 жительниц Гродненской и Минской областей

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 39 жительниц Гродненской и Минской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы сельскохозяйственных и промышленных предприятий, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, обслуживания населения, домохозяйки.

Среди награжденных продавец магазина торгово-производственной фирмы из Лиды Валентина Климова, ветеринарный врач ОАО "Запольское" Червенского района Наталья Вахтина, врач Узденской центральной районной больницы Тамара Лыч, маляр научно-производственной организации из Минска Олеся Филистович.-0-