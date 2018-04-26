Орденом Матери награждены 43 жительницы Минска, Минской и Гродненской областей

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 43 жительницы Минска, Минской и Гродненской областей. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В числе награжденных представительницы разных сфер деятельности, они работают в учреждениях дошкольного и среднего образования, организациях здравоохранения, на сельскохозяйственных предприятиях и производствах, в сферах торговли и предоставления услуг связи, ведут домашнее хозяйство.

В их числе учитель средней школы № 209 Минска Елена Ваврентович, полевод сельскохозяйственного производственного филиала "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон" Анастасия Демидова, термообработчик швейного цеха ООО "Виктория-Лара" Ольга Гладкая, инженер-технолог Минского автомобильного завода Анна Сорока, мастер ЖЭУ №9 Фрунзенского района Минска Наталья Сапина, специалист группы эксплуатации фиксированного доступа УП "Велком" Мария Дубовик, менеджер Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Вера Губаш.-0-