Орденом Матери награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей

4 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены работницы сфер АПК, социального обслуживания и образования, здравоохранения, культуры, производственной сферы и торговли, домохозяйки.

Среди награжденных ведущий бухгалтер ОАО "Брестский радиотехнический завод" Юлия Клещевникова, работница Брестского мясокомбината Ольга Гончаренко, работница средней школы №3 г.Столина Надежда Дебелая, санитарка Брестской городской больницы скорой медицинской помощи Людмила Максимук, оператор машинного доения ОАО "Новая Припять" Столинского района Анна Пашкевич, работница учебно-педагогического комплекса Вишневский ясли-сад - средняя школа Сморгонского района Алеся Харевич, животновод ОАО "Полыковичи" Могилевского района Наталья Руцкая.-0-