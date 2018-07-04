Орденом Матери награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей

4 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Награды удостоены работницы сфер АПК, социального обслуживания и образования, здравоохранения, культуры, производственной сферы и торговли, домохозяйки.
Среди награжденных ведущий бухгалтер ОАО "Брестский радиотехнический завод" Юлия Клещевникова, работница Брестского мясокомбината Ольга Гончаренко, работница средней школы №3 г.Столина Надежда Дебелая, санитарка Брестской городской больницы скорой медицинской помощи Людмила Максимук, оператор машинного доения ОАО "Новая Припять" Столинского района Анна Пашкевич, работница учебно-педагогического комплекса Вишневский ясли-сад - средняя школа Сморгонского района Алеся Харевич, животновод ОАО "Полыковичи" Могилевского района Наталья Руцкая.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.317 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9946 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1524 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN