Организационные меры по реконструкции моста под Житковичами закреплены в указе Президента

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая подписал указ №150 "О реконструкции моста". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматриваются организационные меры по обеспечению реконструкции моста через Припять в Житковичском районе, позволяющие завершить работы в 2018 году.

Генеральной проектной организацией определено государственное предприятие "Белгипродор", генеральной подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ - ОАО "Мостострой". Предприятие "БелдорНИИ" стало организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение проекта.-0-