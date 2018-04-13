От хоккея до сноуборда - решения каких проблем в зимних видах спорта требует Лукашенко

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в стране, исходя из итогов прошедшей Олимпиады. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства коснулся ситуации в различных зимних видах спорта и поднял конкретные проблемные вопросы.

О хоккее

"Несмотря на беспрецедентные условия, созданные, например, для подготовки хоккеистов, они вообще не попали на Олимпиаду. Провалили вторую подряд квалификацию, уступив Словении. Вы помните этот позор дома, в Минске. Последний чемпионат мира в Париже наша сборная закончила на грани вылета из высшего дивизиона", - отметил Президент.

Александр Лукашенко предложил сравнить игру нынешней сборной Беларуси по хоккею с игрой немецкой команды. "Когда-то мы вообще всерьез не воспринимали немецкую сборную. Совсем недавно - 2-3 года назад. И где сегодня немцы, и где сегодня мы? Опять, скажете, чего-то вам не хватило? Из десяти миллионов не хватило выбрать 20 человек, чтобы достойно выглядеть и попасть на Олимпиаду. А ведь этот вид спорта постоянно на виду, и для него немало сделано", - заявил Президент.

Он обратил внимание, что в стране построено почти 40 хоккейных арен. "По сравнению с самым успешным для нас 2002 годом количество занимающихся увеличилось более чем в два раза, штатных тренеров - почти в три раза. А результата нет. Точнее, он есть, но лучше бы его не было. И реальных перспектив пока не видно. Но поживем - увидим. На носу чемпионат мира", - предупредил белорусский лидер.

О биатлоне и лыжных гонках

По словам Александра Лукашенко, в мужском биатлоне итоги Олимпиады в Республике Корея удручающие. "Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора… Хотелось бы куда-то от него спрятаться - куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть, - сказал глава государства. - В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой и Скардино. И если кто-то оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали наши биатлонисты вообще и девушки тоже".

"И вообще должен сказать, что наше золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Все золото. Но это спорт. Есть результат - ничего не скажешь. Но главное, чтобы мы за этими результатами видели проблемы, которые у нас существуют. И в подготовке, и в спортсменах, и в самих тренерах", - подчеркнул глава государства.

"В лыжных гонках достойного результата и близко не просматривается. А ведь этот вид спорта базовый и для биатлона. Но хуже, наверное, в истории еще не было", - обеспокоен Президент.

О конькобежном спорте

"В конькобежном спорте смогли шагнуть вперед. И тут вы меня успокаиваете, что наши атлеты трижды попали в восьмерку сильнейших. Еще раз повторяю: на Олимпиаду, чтобы попасть в восьмерку, нечего ехать. Единственно, что можно сказать, что обстреляли эту молодежь, а на будущих Олимпийских играх они нам принесут медали", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание на шорт-трек, который является достаточно медалеемким видом спорта. "Но география его развития на удивление бедная, несмотря на возможности заниматься этим видом спорта", - сказал Александр Лукашенко.

О фигурном катании

"Фигуристов вообще не видно, хотя у нас более тысячи занимающихся в спортивных школах", - констатировал Президент.

"И все чего-то ждут. Что завтра Президент поедет в Россию, пригласит пару тренеров или хотя бы одну… И она приедет к нам и тут вырастит новую Медведеву (российская фигуристка Евгения Медведева. - Прим. БЕЛТА)", - добавил белорусский лидер.

О фристайле

Глава государства констатировал, что во фристайле (акробатика) Беларусь входит в число мировых лидеров. И в Корее была возможность взять половину медалей в этой дисциплине. "Однако не взяли. И вина в этом не только спортсменов. Конечно, есть вопросы к объективности судейства. Но не меньше их и в отношении подходов тренерского штаба", - считает Александр Лукашенко.

"Очень печально, если во фристайле кое-кто зазвездился. Надо вовремя спуститься на землю", - подчеркнул он.

О горных лыжах и сноуборде

Президент также поинтересовался перспективами развития в Беларуси горных лыж и сноуборда. "Здесь что мешает заниматься? Понятно, пропасть по горным лыжам, ну а кто мешает сноубордом заниматься? Хоть каким-то видом сноуборда. По этим видам спорта открыты отделения в спортивных школах, на которые также выделяются государственные средства. Где отдача?" - поставил вопрос глава государства.

О воспитании спортивного резерва

"Главный вопрос я адресую руководству всей отрасли. В первую очередь федерациям по видам спорта: как обстоят дела с воспитанием спортивного резерва? Кто будет выступать завтра? Какие у нас перспективы в зимних видах спорта?" - сказал Александр Лукашенко.

Он потребовал от докладчиков выступать по существу, без оправданий и победных реляций.-0-