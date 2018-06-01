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Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека От охраны рубежей до поддержки многодетных семей - итоги поездки Лукашенко на погранзаставу
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От охраны рубежей до поддержки многодетных семей - итоги поездки Лукашенко на погранзаставу

Президент 01.06.2018 | 19:40
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня посетил погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе, где ознакомился с мерами по обеспечению пограничной безопасности страны и мероприятиями по охране госграницы, сообщает БЕЛТА.

О пограничной инфраструктуре

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Александр Лукашенко отметил очень развитую и современную инфраструктуру погранзаставы, которая была введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Там созданы все условия не только для несения службы, но и для проживания военнослужащих вместе с их семьями. При этом весь комплекс, включающий административное здание, непосредственно погранзаставу, многоквартирный жилой дом, удалось построить достаточно бюджетно, в сжатые сроки и с использованием исключительно отечественных стройматериалов.

Как доложили Президенту, на украинском направлении необходимо оборудовать еще шесть подобных застав. Однако строить с нуля придется не везде - местами будут модернизированы уже существующие здания. Практически завершены работы по созданию современных погранзастав на Прибалтийском направлении, аналогично в отношении инфраструктуры на границе с Польшей. "Осталась только граница с Украиной. Где новые достроим, где модернизируем, и к 2024 году мы практически полностью инфраструктуру достроим. Нам только останется где-то точечно строить жилье", - доложил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

О ситуации на южных и восточных границах

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Александр Лукашенко поинтересовался тем, как ведутся работы по демаркации на границе с Украиной. Соответствующая работа ведется, и белорусская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства по согласованному плану.

Президент обратил внимание и на человеческий аспект, ведь многие жители приграничья в Украине традиционно собирают дикорастущие ягоды в Беларуси - на территории Полесского лесхоза. "Главное - не обидеть людей. Они ж не виноваты, что страна развалилась. Привыкли они туда ходить", - сказал белорусский лидер. Главе государства доложили, что соответствующие вопросы урегулированы, ежегодно осуществляется сезонный пропуск для сбора черники и клюквы.

Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границеЛукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе
Президенту доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач.

Отдельно глава государства коснулся ситуации на восточном направлении. Президент обратил внимание на то, чтобы в действии белорусских служб не было формализма, а работа велась результативно и эффективно. "Но нам нельзя уподобиться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - подчеркнул белорусский лидер. - Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их (российской стороны) право, это их дело".

"Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства. "Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками, - сказал он. - Не пограничники же этот вопрос решают. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь не надо. Но то, что происходит, мы должны видеть".

О перераспределении личного состава

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Говоря об оптимизации в Беларуси численности военных структур, Александр Лукашенко предложил иной подход для органов погранслужбы. "Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, главная цель заключается в более эффективной подготовке военнослужащих. Кроме того, есть и другие плюсы. "Здесь, на заставе, они живут, как дома. Нет этой всякой дедовщины, неуставных отношений", - отметил он.

"Мы же сегодня не воюем - мы готовим людей, обучаем. Это очень большая работа, которую мы должны провести по перераспределению вместе с армией личного состава органов погранслужбы, - заявил Президент. - Если они смогут это сделать, и это для государства выгодно, и это будет на перспективу, значит, мы пойдем этим путем. Здесь военнослужащих обучат лучше, чем в армии. Система другая, и их меньше".

Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбойЛукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой
Говоря об оптимизации в Беларуси численности военных структур, Александр Лукашенко предложил иной подход для органов погранслужбы. "Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках.

К этому вопросу и своему поручению изучить возможность соответствующих преобразований Александр Лукашенко возвращался несколько раз во время посещения погранзаставы, в частности при осмотре используемой техники и вооружения, где Президенту показали недавно поступивший легкобронированный автомобиль. Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях при возникновении вооруженного столкновения прежде всего потребуются мобильные подразделения, а соответственно, и подготовленные военные кадры.

Президенту продемонстрировали и другую современную технику, вооружение и средства, которые есть в распоряжении пограничников. В их числе бронированная разведывательно-дозорная машина, мобильный патрульный комплекс, снегоболотоходы, автожир, беспилотные авиационные комплексы, радиометрическая лаборатория и даже передвижной стоматологический кабинет. Александр Лукашенко также лично опробовал возможности мобильного телекоммуникационного узла, связавшись с оперативным дежурным Генерального штаба.

Глава государства ознакомился с организацией несения пограничной службы и условиями быта пограничников.

О назначении нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Во время посещения погранзаставы Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который также присутствовал на мероприятии в качестве начальника Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа.

Предваряя формализацию уже обдуманного ранее кадрового решения, Александр Лукашенко поручил навести в госинспекции железный порядок. "Это ж не дело, что некоторые в президентской структуре черт знает чем занимались. Главное, чтобы ты поговорил с людьми, которые в этом разбираются, - сказал глава государства, обращаясь к Юрию Тертелю. - А так я приезжаю куда-то на Припять, начинают жаловаться, что всю жизнь жили здесь (мужик словил три рыбины, несет на сковороду), а сейчас схватили-скрутили и посадили. То есть надо учитывать интересы населения, но так, чтобы разбоя не было".

Лукашенко согласовал назначение нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира
Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа.

"Во-вторых, исключить всякие подходы начальников и прочих. Я прежде всего на это рассчитываю. А то если раньше там прокуроры с милиционерами и прочими черт знает чем занимались, то сейчас они уже их обслуживают сами - развозят вот на таких машинах. Поэтому в инспекции надо навести железный военный порядок", - заявил белорусский лидер.

О личном отношении к погранслужбе и воспоминаниях

При посещении погранзаставы Александр Лукашенко также тепло пообщался с пограничниками и их семьями, поговорил с ними как о личном, так и о важных государственных и международных вопросах. Так совпало, что как раз на приезд Президента выпал день рождения супруги начальника погранзаставы Сергея Савчука - Ксении. Глава государства лично ее поздравил, вручив букет цветов и эксклюзивный набор шоколадных конфет.

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Учитывая то, что Александр Лукашенко, который тоже служил на границе, приехал на заставу спустя всего несколько дней после Дня пограничника и векового юбилея погранслужбы, всех интересовало, как он сам ежегодно отмечает профессиональный праздник. "Я помню, что я был пограничником. Но, наверное, больше уже сыновья у меня празднуют этот день - какие-то традиции и прочее. А у меня уже общее - вот традиция - приехал к вам; завтра - в своем отряде, в котором я начинал. И вопросы оснащения пограничных войск. Это уже стало моей традицией и занятием в этой части", - сказал глава государства.

Лукашенко считает свою службу в погранвойсках судьбоносной для президентской карьерыЛукашенко считает свою службу в погранвойсках судьбоносной для президентской карьеры
"В погранвойска я пошел сам. Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками", - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что служба в погранвойсках навсегда останется важной частью его жизни. "Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был Президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что, если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас", - сказал Президент.

"В погранвойска я пошел сам. Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он уходил в погранвойска и возвращался - весь в медалях и орденах. Конечно, это сформировало у меня желание служить в пограничных войсках", - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Он рассказал, что, когда закончил вуз, на границе было всего три места, куда он мог попасть с высшим образованием: "Могли взять только троих человек - служить в Кушке, на Даманском и в Брестском пограничном отряде". "Ну, я - патриот - после событий на Даманском: да, я пойду, говорю, туда служить. Думал, если я так жестко поставлю вопрос, то КГБ меня туда отправит (это тогда были войска КГБ). Помню, майор мне говорит: "У тебя скоро сын родится (я уже женат был), какой Даманский, ты же не знаешь, что там будет". Я говорю: "Нет, я настаиваю: если не на Даманский, ладно, пойду на Кушку". Он говорит: "Нет, пойдешь в Брестский пограничный отряд - здесь на месте, ближе". Я прикинул, думаю, ладно, а то вообще не возьмут", - продолжил Президент.

"И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно, - рассказал глава государства. - Очень серьезно относились к защите государственной границы. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело".

О льготах и поддержке многодетных семей

Разговор на встрече зашел и о возможных льготах при поступлении в вузы для тех, кто отслужил срочную службу. Такой вопрос задал один из военнослужащих.

"Льготы всегда вводятся тогда и для тех, когда и в ком государство остро нуждается, - отметил Александр Лукашенко. - Что касается высшего образования, нам бы очень хотелось, чтобы и качество, и, может быть, чуть-чуть больше было количество поступающих в высшие учебные заведения военных - пограничники нам нужны хорошие, военные. Поэтому мы им и предоставили льготы. Если заканчиваешь службу и захочешь стать офицером-пограничником, ты получишь эти льготы. Государству это очень важно. Но если ты, допустим, захочешь стать юристом или экономистом, у нас перепроизводство по этим специальностям. Зачем нам еще льготировать эту категорию?"

Пограничники во время встречи с Президентом
Пограничники во время встречи с Президентом

Лукашенко заявляет о необходимости значительного усиления поддержки семей с детьмиЛукашенко заявляет о необходимости значительного усиления поддержки семей с детьми
Отвечая на один из вопросов, глава государства высказался за то, чтобы сохранять и наращивать спектр оказываемой поддержки и льгот для семей с детьми.

Говоря о льготах, глава государства высказался за то, чтобы сохранять и наращивать спектр оказываемой поддержки для семей с детьми. В частности, он заявил, что в Беларуси не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до трех лет, хотя даже во многих развитых странах мира на такой продолжительный срок он не предоставляется. "Пока мы это тянем. Но остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый - еще больше льготы. Пятый - беспрецедентная льгота. Я потихоньку это начинаю делать", - заявил Президент.

Во время встречи с Президентом. Фото Максима Гучека
Во время встречи с Президентом. Фото Максима Гучека

Он пояснил, что в белорусских семьях рождается один или два ребенка, а потому основной объем поддержки необходимо направить на то, чтобы в семьях появлялось больше детей. "Поэтому мы будем очень заинтересовывать", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в Беларуси и так существуют большие льготы для семей с детьми по сравнению с зарубежными странами. Вместе с тем он констатировал наличие демографической проблемы в стране, а соответственно, необходимости сохранения и развития практики поддержки многодетных семей.

Во время встречи с Президентом. Фото Максима Гучека
Во время встречи с Президентом. Фото Максима Гучека

Остальные льготы с течением времени будут сокращаться и уйдут. "Допустим, коммунальные услуги. Конечно, эта льгота по коммуналке когда-то уйдет, когда мы поднимем выше заработную плату. Когда у нас средняя зарплата будет около $1 тыс., или Br2 тыс. Тогда можно говорить о полной оплате коммунальных услуг", - привел пример белорусский лидер.

Во время встречи с Президентом. Фото Андрея Стасевича
Во время встречи с Президентом. Фото Андрея Стасевича

Прозвучал вопрос и о дальнейшей поддержке социальных программ. Александр Лукашенко отметил, что социальных проектов и программ много по разным направлениям, в том числе в сфере жилищного строительства, развития населенных пунктов в сельской местности, автодорожной сети местного значения, предоставляется семейный капитал. Действуют программы и в сфере образования. "Очень много этих социальных программ. Половину бюджета и ВВП, может, даже больше, мы на это тратим, учитывая здравоохранение, образование и другие направления", - сказал Президент.

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Максима Гучека

Во время встречи с Президентом. Фото Андрея Стасевича
Во время встречи с Президентом. Фото Андрея Стасевича

"Мы строим социально ориентированное государство. У нас не строится олигархическое государство. Мы хотели бы, чтобы все люди, особенно те, кто работает, имели нормальное положение в обществе", - подчеркнул белорусский лидер.

О главной угрозе миру

Александр Лукашенко ответил также на вопрос, что он считает главной угрозой миру. "Основная угроза, как я ее вижу, - столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение - это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение, - сказал глава государства. - Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли".

Выставка техники. Фото Максима Гучека
Выставка техники. Фото Максима Гучека

Выставка техники. Фото Максима Гучека
Выставка техники. Фото Максима Гучека

Президент подчеркнул, что эти столкновения в чем-то проявляются. Например, в ситуации в Донбассе и Сирии. "Это уже открытое противостояние", - заметил он.

Что касается Сирии, Александр Лукашенко добавил, что там столкнулись интересы крупных держав. "Лоб в лоб стоят на позициях порой Россия, Иран особенно и США", - заявил белорусский лидер.

"Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие. Вы знаете кто", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Андрея Стасевича
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Андрея Стасевича

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Андрея Стасевича
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Андрея Стасевича

Александр Лукашенко упомянул трения между США и Евросоюзом в отношении поставок стали и алюминия, отметил использование санкционной политики в решении тех или иных вопросов. "А что такое санкция? Это потеря денег, напряжение в обществе. Каждый защищает свои экономические интересы. Я боюсь, чтобы вот эти торговые и информационные войны не переросли где-то в горячее столкновение, особенно крупных держав, которые имеют определенные ядерные потенциалы. Вот тогда будет жарко всем", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что малые и средние государства, которых большинство, не должны, как флюгеры, следовать в русле политики крупных мировых игроков. "Мы должны проводить жесткую политику и вместе выступать за свои интересы", - считает белорусский лидер.

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Андрея Стасевича
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин". Фото Андрея Стасевича

Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных державЛукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав
"Основная угроза, как я ее вижу, - столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение - это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире, - сказал глава государства. -

Глава государства упомянул и о ситуации в Украине в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе. По его словам, в этом вопросе есть некоторая неопределенность. "Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная, - заметил он. - Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным".

Планируется, что Александр Лукашенко 2 июня продолжит заниматься пограничной тематикой. Он посетит Брестскую пограничную группу.-0-

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Павел Лис 1 июня Новое соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и МТС по реализации совместных образовательных проектов Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая Лучшая баскетболистка Беларуси станет лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
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