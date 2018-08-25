От отношений с Трампом до узких мест в союзной повестке - стала известна тематика встречи Лукашенко и Путина в Сочи

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стала известна тематика переговоров президентов Беларуси и России в Сочи. Об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" со ссылкой на эксклюзивное интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Президенты подробно обсудили международную повестку - от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел. Как отметил Президент, для Беларуси крайне важна и чувствительна позиция России в мире. Она напрямую влияет на нашу (Беларуси - Прим. БЕЛТА) экономику", - рассказали в телеэфире.

"Вопреки расхожему мнению в прессе, лидеры не касались темы газа и кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Решения по ним уже приняты и должны исполняться. При этом Президент Беларуси озвучил такие узкие места в союзной повестке, как блокирование поставок белорусского продовольствия, дискриминация совместных предприятий в вопросе уплаты утилизационного сбора, квотирование, а, по сути, вытеснение отечественных автоперевозчиков. Плюс вопросы реальной стоимости строительства БелАЭС и председательства в ОДКБ", - отметили в сюжете, посвященном президентскому интервью.

В эфире также были показаны фрагменты из интервью, в которых Александр Лукашенко заявил о договоренностях с Владимиром Путиным в ближайшее время провести новую встречу, на этот раз с участием членов правительств двух стран. Глава белорусского государства также прокомментировал назначение Михаила Бабича новым послом России в Беларуси.

Полная версия интервью будет показана в телепрограмме "Главный эфир" на "Беларусь 1" 26 августа.-0-