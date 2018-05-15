От политики и экономики до борьбы с терроризмом - Лукашенко и Рахмон приняли совместное заявление

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон по итогам официальных переговоров в Душанбе приняли совместное заявление, передает корреспондент БЕЛТА.

В документе отмечается, что переговоры прошли в традиционно дружественной, доверительной и конструктивной атмосфере. Стороны подтвердили готовность к укреплению политического диалога, наметили пути дальнейшего развития белорусско-таджикских отношений и взаимодействия по важнейшим вопросам международной повестки дня.

Большое внимание в совместном заявлении уделяется тематике торгово-экономического сотрудничества. Президенты подчеркнули приоритетное значение взаимодействия в этой сфере и выразили стремление к его расширению с учетом интересов сторон. Обозначена обоюдная заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли, развитии долгосрочных форм экономического сотрудничества, углублении инвестиционного взаимодействия между Беларусью и Таджикистаном.

Стороны также договорились поощрять инвестиционную деятельность по созданию совместных производств, продолжать совершенствовать условия для работы белорусских и таджикских инвесторов, принимать практические меры по реализации проектов в горно-металлургической и строительной областях, в легкой и пищевой промышленности, в сферах сельскохозяйственной кооперации и логистики. Выражена обоюдная заинтересованность в расширении взаимодействия между регионами как эффективной формы укрепления взаимоотношений, в создании необходимых условий для развития прямых связей между хозяйствующими субъектами.

Подтверждена также заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в сферах образования, науки и техники, культуры и искусства, здравоохранения, спорта и туризма.

В совместном заявлении также говорится о взаимодействии на международных площадках, подчеркнуто обоюдное стремление к содействию укреплению мира, безопасности и стабильности в региональном и международном масштабах. Отмечена решимость укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием.-0-

Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства Александр Лукашенко отметил прекрасную возможность детально обсудить направления белорусско-таджикского сотрудничества. Он также обратил внимание на сохранение позитивных тенденций по увеличению двустороннего товарооборота в нынешнем году.

Лукашенко: Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество "Благодарю вас за приглашение приехать в этот прекрасный город, в эту трудолюбивую страну, к этому прекрасному народу. Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна", - сказал глава государства.