От поставок техники до выхода на третьи рынки - что Лукашенко предложил Украине на Форуме регионов

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины назвал перспективные сферы сотрудничества между странами, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в модернизации инфраструктуры украинских городов

"Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации - в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в Гомеле украинские партнеры смогут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы белорусских специалистов и перспективами взаимного сотрудничества.

Кооперация с украинским горно-металлургическим комплексом

Президент подчеркнул, что белорусская сторона, как и прежде, готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. "Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗ. Нам необходимо продолжать стратегическое взаимодействие в этой сфере", - уверен глава государства.

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Беларусь стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах - Лукашенко "Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог со своими украинскими друзьями по любым направлениям", - подчеркнул Александр Лукашенко.