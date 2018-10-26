От поставок техники до выхода на третьи рынки - что Лукашенко предложил Украине на Форуме регионов

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины назвал перспективные сферы сотрудничества между странами, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации - в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, в Гомеле украинские партнеры смогут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы белорусских специалистов и перспективами взаимного сотрудничества.
Президент подчеркнул, что белорусская сторона, как и прежде, готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. "Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗ. Нам необходимо продолжать стратегическое взаимодействие в этой сфере", - уверен глава государства.
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