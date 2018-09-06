От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса

6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы, - сказал Президент. - Второе - планирование. Будущий год. Много слышу из СМИ пока - у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на два-три года, а, может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Тем не менее пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?"

Глава государства высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. "Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обозначил тему подготовки к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году: "Позавчера у меня был Кочиянчич (президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. - Прим. БЕЛТА). Мы с ним обсуждали проблемы нашей европейской олимпиады. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане (у нас нет таких денег). Да и не нужно. Мы, как я сказал тогда, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые Европейские игры. Как обстоят дела у нас здесь?"

Учитывая, что Сергей Румас возглавляет и Белорусскую федерацию футбола, Президент поинтересовался состоянием дел и перспективами в этой сфере: "Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но тем не менее, какие там у нас есть перспективы?"

В свою очередь Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу. "Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи. Я готов доложить вам об итогах работы экономики за январь-июль этого года и том прогнозе, который у нас имеется до конца года по ключевым позициям", - сказал он.

"Вы правильно заметили, что сегодня основная задача правительства - это подготовка прогнозных документов на 2019 год. Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики", - доложил премьер-министр.-0-