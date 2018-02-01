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Перспективы развития Госкомитета судебных экспертиз обсуждены на встрече Лукашенко со Шведом

Президент 01.02.2018 | 10:57
Александр Лукашенко и Андрей Швед
Александр Лукашенко и Андрей Швед

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития в Беларуси сферы судебно-экспертной деятельности обсуждены 1 февраля на встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом, передает корреспондент БЕЛТА.

Тематика доклада Президенту включает такие вопросы, как решение проблем в сфере судебно-экспертной деятельности и перспективы развития госкомитета, международное сотрудничество по линии ведомства.

Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть убийство прошлых лет

Президент особо акцентировал роль экспертов в расследовании уголовных дел и иных правонарушений, чтобы можно было достоверно установить истину и наказать виновных. "Сегодня КГБ направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад, - отметил он. - И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу. Это было в Могилевской области. Ко мне обратились простые люди - отец убитой дочери. Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. Обращений таких много".

"Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он - убийца. А его фактически оправдали", - рассказал Президент.

"Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим. Он признался, показал, как и где убивал", - добавил глава государства.

Судебные эксперты должны быть кристально честными и объективными

"Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу. Так, как вы когда-то (я вам очень благодарен), мгновенно взяв в свои руки в непростые времена уголовное дело по взрыву метро, расследовали его. Я сколько буду жить, буду помнить. Это величайшее ваше достояние. Поэтому смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства поинтересовался, справился ли ГКСЭ с преобразованием разрозненных структур в единую вертикальную структуру и ранее имевшими место проблемами. "Я в последнее время немало занимался криминалистикой, можно сказать, если в общем объеме. Разного рода уголовными делами. Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею в виду прежде всего связанных с убийствами, изнасилованиями, издевательствами над людьми и другими тяжкими уголовными делами, - отметил Александр Лукашенко. - И наши судмедэксперты - это центральные люди при расследовании таких уголовных дел. У вас на вооружении самая современная техника. Конечно, это дорогостоящие процедуры, но они очень важны при установлении истины при правонарушениях".

"Не дай бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств. А еще хуже - сфальсифицировать экспертизу - это катастрофа. Мы сейчас уделим этому особое внимание, контролируя работу вашего ведомства. Мы не можем искромсать судьбу человека", - добавил Президент.

Согласно представленной информации, ежегодно ГКСЭ выполняется более 340 тыс. судебных экспертиз и исследований, количество экспертиз отдельных видов увеличилось в разы. Решена проблема оперативности экспертного сопровождения правоохранительной деятельности, понятие очередности экспертных исследований исключено. Впервые во всех регионах страны организовано проведение таких видов экспертиз, как экономические, строительно-технические, автотовароведческие и товароведческие, экспертиз наркотиков и радиоэлектронных устройств, внедрены новые виды экспертиз.

Обеспечен высокий уровень качества экспертных исследований. Число повторных экспертиз в 2017 году снизилось по сравнению с 2014-м на 66%. При этом в 2017 году выводы первичных экспертиз изменены лишь в 17 случаях, что составляет 0,006%, чему способствовала впервые созданная система контроля качества экспертиз.

В разы повысилась эффективность базы ДНК, что в 2017 году способствовало раскрытию 2,2 тыс. преступлений.

Впервые на постсоветском пространстве создана трехуровневая система проведения экспертиз всех видов наркотиков, что позволяет оперативно - в срок до 1 часа - обеспечить потребности правоохранительных органов. Для сравнения, в 2013 году необходимые оборудование и специалисты имелись только в Минске и двух областных центрах. Очередность на проведение экспертизы доходила до 6 месяцев.

В настоящее время усилия ГКСЭ сконцентрированы на развитии новых видов экспертиз, востребованных правоохранительными органами и судами, модернизации экспертного оборудования и процесса проведения исследований на основе IT-технологий, импортозамещении оборудования, реагентов и программного обеспечения.

Получила развитие и сфера международного сотрудничества. Госкомитетом заключено 12 соответствующих соглашений с партнерами в различных странах ближнего и дальнего зарубежья. Налажено взаимодействие с Европейской сетью судебно-экспертных организаций (ENFSI). В процессе подготовки к подписанию находятся еще 12 проектов соглашений о сотрудничестве.

Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси отсчитывает свою историю с 22 апреля 2013 года - дня подписания Президентом указа об образовании этого ведомства. Оно создано в целях совершенствования государственной судебно-экспертной деятельности, усиления защиты прав и законных интересов граждан, организаций в уголовном, административном, гражданском и хозяйственном процессе.-0-

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встречи, Лукашенко, экспертиза
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