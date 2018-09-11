Петришенко наделен полномочиями по представительству интересов Беларуси в интеграционных объединениях

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации политики в соответствующей сфере. Указ об этом 11 сентября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Игорь Петришенко наделен полномочиями представителя от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии; по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором Республики Беларусь по вопросам Содружества Независимых Государств.-0-