"Подарили праздник всей стране" - Лукашенко о победе минского "Динамо" над "Зенитом"

10 августа, Гомель /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Победа "Динамо-Минск" над питерской футбольной командой "Зенит" - это праздник для всей страны. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников ОАО "Гомсельмаш" в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они (игроки "Динамо-Минск". - Прим. БЕЛТА) вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 - это останется в истории", - отметил глава государства.

"Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это ("Зенит". - Прим. БЕЛТА) - главный клуб "Газпрома", главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим", - сказал белорусский лидер.

"Поэтому очень хорошие впечатления. Не осквернили стадион "Динамо", который мы заново построили к II Европейским играм. Это легкоатлетический стадион, но и футбольное поле решили сохранить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что при участии Китайской Народной Республики впоследствии будет построен и Национальный футбольный стадион, который будет вмещать в себя в два раза больше зрителей, чем обновленный стадион "Динамо". "Это будет современный, хороший стадион", - добавил Президент.

Как сообщалось ранее, футболисты "Динамо-Минск" разгромили питерский "Зенит" в домашнем матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:0. Ответный матч между минским "Динамо" и "Зенитом" пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.-0-