Подписан указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ №273 "О стимулировании использования электромобилей". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.
В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.
Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.31 BYN
|2.318 BYN
|USD
|1.9734 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.15 BYN
|3.16 BYN