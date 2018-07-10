Подписан указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ №273 "О стимулировании использования электромобилей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.

В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.-0-