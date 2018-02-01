Подписан указ о создании инкассаторской компании "Белинкасгрупп"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" с участием Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белинкасгрупп" создается в целях совершенствования организации наличного денежного обращения Республики Беларусь, развития кассово-инкассаторских услуг", - пояснили в пресс-службе.

К основным задачам организации относятся оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей, оказание кассово-инкассаторских услуг с внедрением новейших технологий и лучших мировых практик.

Создание акционерного общества оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снизит затраты на содержание материально-технических ресурсов, сократит в Беларуси количество специального транспорта и оружия в обороте.-0-

Лукашенко обсудил с Каллауром планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг Речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", в целях рационального использования имущества и освобождения Национального банка от несвойственных функций.