Подписан указ о создании инкассаторской компании "Белинкасгрупп"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" с участием Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк". Об этом БЕЛТА сообщили в
"Белинкасгрупп" создается в целях совершенствования организации наличного денежного обращения Республики Беларусь, развития кассово-инкассаторских услуг", - пояснили в пресс-службе.
К основным задачам организации относятся оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей, оказание кассово-инкассаторских услуг с внедрением новейших технологий и лучших мировых практик.
Создание акционерного общества оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снизит затраты на содержание материально-технических ресурсов, сократит в Беларуси количество специального транспорта и оружия в обороте.-0-
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