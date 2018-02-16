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Поездка Лукашенко в Слуцк: от производства сахара и мясопереработки до зарплат учителей и выборов

Президент 16.02.2018 | 18:05
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 февраля, посещая с рабочей поездкой Слуцкий район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В первую очередь глава государства направился на Слуцкий дрожжевой завод, который открылся в городе чуть более полугода назад при непосредственном участии немецких инвесторов. На предприятии Президенту доложили о социально-экономическом развитии Минской области и Слуцкого района, реализации инвестиционного проекта по строительству завода с использованием отечественного сырья.

Александра Лукашенко проинформировали, что основные показатели социально-экономического развития региона выполняются. Есть отставание по объемам строительно-монтажных работ и росту заработной платы, однако запланированные цифры в текущем году должны быть наверстаны.

О зарплатах учителей

Глава государства допустил, что в первые месяцы нового года средняя зарплата может снизиться, как это обычно бывает после праздников, однако в марте она должна быть восстановлена и далее демонстрировать только рост, пускай и понемногу. Особое внимание Президент поручил уделить поддержке тех слоев населения, которые получают низкие зарплаты. В частности, следует повысить оплату учительского труда.

"По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора - учитель", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, также необходимо добиться, чтобы новоиспеченные педагоги, получив образование, не уходили из школы. "Я знаю, что тенденция уже обратная пошла. Знаю некоторых лично, которые ушли на хорошую зарплату, а сегодня готовы вернуться обратно в школу на более низкую. Почему? Потому что отпуска приличные, свобода определенная - в школе отработал (считай, до 15-16 часов основная нагрузка) и свободен, не привязан к столу, как бухгалтер, экономист. Но зарплата учителя низкой быть не должна", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что низкие заработные платы и у работников детских садов, младшего медицинского персонала, хотя работа у них колоссальная. "И в культуре, социальном обеспечении. Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти Br1 тыс. заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена. Но мой контроль - за этим пластом населения, который получает низкую зарплату", - предупредил Президент.

"Поэтому за квартал мы выходим на Br1 тыс. и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату. Это и стимулирование внутреннего спроса, зря игнорируем его, - считает глава государства. - Меня радует, что спрос со стороны населения у нас растет, но хотелось бы быстрее. Поэтому людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать - тут вопросов нет".

Кроме того, Александр Лукашенко поручил серьезно оптимизировать сферы образования и здравоохранения. "Чтобы человек был нагружен. Потому что некоторые у нас пришли, тряпкой помахали, как в народе говорят, два-три часа в день (я не говорю, что все, но есть такие) и спрашивают: Президент сказал тысячу рублей, а где они? Так на них надо восемь часов работать", - отметил глава государства.

Он обратил внимание, что экономика начинает оживать, и люди должны это почувствовать на увеличении заработной платы.

О мясопереработке

Александру Лукашенко также доложили о выполнении его поручений по совершенствованию в Минской области структуры посевных площадей. Было отмечено, что площадь высокопродуктивных сельхозугодий будет постепенно увеличиваться, что внесет существенный вклад в экономику региона. Кроме того, Президента проинформировали о проводимой работе по загрузке мясоперерабатывающих комбинатов. Принятые меры позволили увеличить экспорт продукции и, соответственно, улучшить финансовое положение предприятий.

Глава государства считает возможным передавать в управление небольшим частным мясоперерабатывающим комбинатам сельхозпредприятия в качестве сырьевой зоны. "Не обязательно передавать в собственность, отдадим в управление", - предложил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что власть не должна вмешиваться в работу переданных предприятий, однако необходимо будет по-прежнему контролировать кадры. "Кадры - это политика государственная. Кадры решают все", - констатировал Президент.

О Слуцком дрожжевом заводе

Касаясь работы Слуцкого дрожжевого завода, Александр Лукашенко поинтересовался, какие есть проблемы на предприятии и как скоро оно выйдет на полную мощность. Как доложили главе государства, пока предприятие загружено примерно на 23%, но уже в следующем году оно станет работать на полную мощность и будет выпускать 20 тыс. т дрожжей в год. "Вы должны работать как следует. В течение текущего года все вопросы должны быть сняты", - сказал Президент.

Глава государства предупредил, что искусственно создавать условия для успешной работы предприятия не будут, поскольку в стране есть другие подобные производства, им также необходимо реализовывать свою продукцию. "Чтобы не было ущемления ни одного, ни другого коллектива", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко подробно ознакомился с современными технологическими процессами производства дрожжей и выпускаемой продукцией, побеседовал с директором немецкой компании, которая инвестировала средства в строительство завода.

О производстве сахара в Беларуси

Затем Президент посетил Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Здесь его проинформировали о развитии сахарной отрасли в стране и организации производства импортозамещающей сахаросодержащей продукции.

Глава государства интересовался, почему себестоимость белорусского сахара выше российского и как предприятия работают с новыми рынками. Как пояснил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, российские производители сахара находятся в более выгодных условиях: они закупают по более низким ценам сырье, по меньшим тарифам оплачивают энергоресурсы, имеют налоговые преференции. Кроме того, некоторые заводы действуют не совсем честными методами.

Для увеличения продаж в условиях жесткой конкуренции в России белорусские предприятия диверсифицировали рынки. Так, в 2017 году они поставляли белый сахар в 16 стран. Доля российского рынка снизилась на 23% и составляет сейчас 53,7%.

В минувшем году сырьевые зоны по производству сахарной свеклы были оптимизированы. В их состав вошли 389 хозяйств 50 районов Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей (для сравнения: в 2007 году выращиванием сахарной свеклы занимались 570 хозяйств в 57 районах пяти областей). Александр Лукашенко подчеркнул, что выращивание сахарной свеклы надо перемещать туда, где будет высокая рентабельность, где хозяйства заинтересованы в ее производстве.

Президент ознакомился с модернизацией предприятия, внедрением здесь прогрессивных технологий и продукцией комбината, после чего пообщался с трудовым коллективом.

О развитии деревень и агрогородков

Работники поинтересовались у главы государства о перспективах развития деревень и о том, что еще нужно предпринять, чтобы молодежь не ехала за длинным рублем в город. На это Александр Лукашенко сказал, что длинный рубль в городе - тема устаревшая, поскольку конкуренция на городском рынке труда стала очень большой и заработать деньги не так просто. "Не надо думать, что в городе легко", - заметил он.

По мнению Президента, самая интересная и комфортная жизнь все-таки в агрогородках и в таких небольших городах, как Слуцк. А с учетом принимаемых государством усилий жизнь в сельской местности будет становиться все более привлекательной и комфортной, обратил внимание белорусский лидер.

"Мы предоставили льготы тем, кто открывает свое производство в небольших городках, деревнях. Они практически налогов не платят", - продолжил Александр Лукашенко. И, соответственно, в стране появляется все больше небольших производств.

"Вот это тот путь, когда мы на местах в небольших населенных пунктах, районных центрах будем создавать современные перерабатывающие, промышленные предприятия", - подчеркнул Президент. Речь идет в том числе о предприятиях, которые будут работать на местной продукции.

Он также сказал, что создано немало, но еще больше будет сделано в данном направлении. К примеру, ряд слуцких предприятий модернизирован и производит высококонкурентную продукцию.

"Сама обстановка и возможность получить хорошую работу будут способствовать приземлению людей на месте", - считает глава государства. Если будет хорошая зарплата, жилье, то это станет весомым аргументом для людей при решении оставаться им жить на месте или же уезжать в большой город.

О малой родине

У Александра Лукашенко также поинтересовались, почему 2018 год было решено объявить в Беларуси Годом малой родины. Президент выразил уверенность, что каждый должен приложить возможные усилия для того, чтобы привнести что-то новое для развития, благоустройства того места, где он родился. И неважно, идет ли речь о населенном пункте, улице или дворике, - везде можно что-то сделать, чтобы это место стало еще лучше. Даже если человек посадит несколько деревьев, это уже будет его личный вклад.

"Каждый за этот год должен что-то сделать, чтобы еще краше стала наша страна", - подчеркнул глава государства. При этом Президент отметил, что по мере возможности нужно развивать и неперспективные деревни, но особый упор будет сделан на развитие агрогородков. В них созданы и в дальнейшем будут улучшаться все необходимые условия для жизни и быта людей, в том числе молодежи.

На примере своей малой родины он рассказал, что после того, как там был наведен порядок, ситуация изменилась. И сегодня в целом в агрогородках Беларуси людям наряду с работой предлагаются достойные условия жизни, они начинают еще больше ценить то место, где живут.

О борьбе с коррупцией и отставке министров

Сотрудники комбината также попросили прокомментировать отставку министра спорта и туризма и министра лесного хозяйства - об этом стало известно накануне. "Я не комментирую свои решения, но могу объяснить их. Вы мои избиратели, и я обязан перед вами объясняться. Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что в прошлом году предупредил всех министров: если на их предприятиях выявят коррупцию, им придется оставить свой портфель.

Недавно такие преступления были выявлены во Дворце спорта. Его руководитель брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров. "Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился", - раскрыл подробности Президент.

После этого случая за руководителем начали наблюдать. В результате были зафиксированы многочисленные случаи взяточничества. "Я не верю, что министр об этом не знал", - сказал Александр Лукашенко.

В сфере лесного хозяйства также была обнаружена коррупционная схема: хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт. "Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними", - отметил Президент.

"От меня пощады не ждите, никто. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что борьба с коррупцией в Беларуси будет продолжена. И в целом, по его словам, в стране должен быть порядок и справедливость.

О раскрытии убийства прошлых лет

Президент напомнил, что недавно удалось раскрыть дело об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области. Изначально преступнику удалось избежать наказания, и долгие годы ситуация не могла сдвинуться с мертвой точки.

После того, как к главе государства обратился отец убитой девушки, расследование возобновилось и подозреваемого вскоре нашли в России. Правоохранители смогли доказать его причастность к убийству, он сознался в содеянном, и вскоре его ожидает суд.

Почему этого не получалось сделать раньше - вопрос, отметил Александр Лукашенко. "Как следствие вели? Как прокуратура наблюдала? Как судьи судили? - задал он риторический вопрос. - Вчера мне соответствующие службы доложили: "откопали" всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров. Сейчас будем с ними разбираться".

"Порядок должен быть. Должна быть дисциплина и справедливость. Если нет справедливого общества, страна существовать не сможет, особенно наша, славянская", - подчеркнул белорусский лидер.

О выборах в местные Советы депутатов

В заключение работники предприятия подняли самую актуальную на этой неделе тему - выборы. В частности, их интересовало, достаточно ли у депутатов полномочий для решения волнующих населения проблем.

Глава государства отметил важность работы местных Советов депутатов, которые призваны решать насущные вопросы. "Это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства, и именно через местного депутата можно быстрее решить имеющуюся проблему", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что именно депутаты утверждают местный бюджет, а это зарплаты, в том числе работников сфер здравоохранения, образования. "Я все больше и больше районные, городские Советы депутатов нагружаю, чтобы они решали актуальные вопросы вместе с председателями рай- и горисполкомов", - отметил он. Александр Лукашенко при этом обратил внимание, что депутаты работают на общественных началах, не получая зарплаты.

"Мы институт местных Советов будем укреплять", - заверил Президент.

Глава государства напомнил, что ему в свое время предлагали ликвидировать местные Советы, с чем он не согласился. Как показала практика, решение их сохранить было верным. По словам Президента, именно депутаты на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на нее.

Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый должен принять участие в предстоящих выборах местных Советов и отдать свой голос за того, кто, по их мнению, является наиболее достойным кандидатом. "Надо прийти и проголосовать. Идет политическая кампания, и в ней надо принять участие", - резюмировал глава государства.-0-

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Лукашенко, Минская область
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