Порядок контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств совершенствуется в Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок осуществления контроля за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования совершенствуется в Беларуси. Соответствующий указ №14 "О системе динамического взвешивания" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 января, сообщили БЕЛТА в
Указ предусматривает передачу системы динамического взвешивания, созданную в рамках реализации проекта "Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги", в оперативное управление госучреждению "Белавтострада".
Созданная система динамического взвешивания позволяет, не останавливая транспортный поток, определять транспортные средства, движущиеся с превышением допустимых весовых параметров.
В дальнейшем соответствующие сведения будут направляться госучреждению "Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь", которое будет использовать их при осуществлении контроля за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автодорогам общего пользования.
Система позволит обеспечить постоянный мониторинг всех транспортных средств на предмет превышения допустимых весовых параметров в движении и останавливать только транспортные средства, имеющие по предварительным данным превышение допустимых весовых параметров.-0-
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