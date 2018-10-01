Посещение иностранцами заказника "Ольманские болота" на платной основе продлено до 2021 года

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение иностранными гражданами и лицами без гражданства республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" на платной основе продлено до 2021 года. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Данное решение позволит продолжить работу по упорядочению режима сезонного посещения данного заказника жителями приграничных районов Украины.
Ежегодно в период сезонного сбора дикоросов заказник "Ольманские болота" посещают около 600 человек.-0-
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