"Построили дворец, иначе не скажешь" - Лукашенко о реконструкции Гомельской областной детской больницы

10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. Об этом он заявил сегодня, общаясь с жителями города, передает корреспондент БЕЛТА.

"Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что подобные центры созданы в каждой области, и первоначально был предложен проект по строительству этой больницы за городом. Однако Президент поручил реконструировать и расширить этот комплекс именно в самом областном центре. "Сегодня получился прекрасный квартал с внутренним садиком", - сказал он.

"Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят... (в плане высокого уровня медицинского обслуживания. - Прим. БЕЛТА), и это же не в Минске в центре "Мать и дитя", а в областном центре", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко посетил различные корпуса и блоки больницы, ознакомился с уровнем оказания медицинской помощи, пообщался с медперсоналом и родителями маленьких пациентов. Как заверили главу государства, потенциала больницы достаточно для качественного охвата необходимой медпомощью не только жителей областного центра, но и всего региона. "Главное, чтобы это было оптимально и мы охватывали помощью всех детишек. На детях же экономить не будешь", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент поручил оперативнее решить ряд организационных вопросов, поручив взять их на контроль руководству Гомельской области. Особенно это касается укомплектования лечебного учреждения медицинским персоналом, которого должно быть столько, сколько это действительно необходимо с учетом наличия в больнице современного оборудования и технологий. Соответственно предъявляются и повышенные требования к квалификации медработников. "Надо считать деньги везде и отдавать туда, где они необходимы, - на детей тратить", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также поручил оперативно устранить и некоторые недоработки по оснащению больницы самым современным оборудованием и техникой, часть из которых пока еще не поставлена. "Это должен быть суперцентр, и оборудование должно соответствовать", - заявил он.

Во время общения с жителями Гомеля глава государства также акцентировал внимание на важности обеспечения высокого качества медицинских услуг с учетом современных экологических вызовов, даже без учета чернобыльской проблематики. "Особенно в Европе, в России, Украине и т.д. Нас еще бог бережет за счет этой "диктатуры" и авториторизма, за что нас критикуют, - сказал Александр Лукашенко. - Но экология ухудшается, и дети не все рождаются без патологии". -0-