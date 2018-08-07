Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение эффективности работы свободных экономических зон обсуждено на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что сегодня для Беларуси как никогда актуальны вопросы создания новых высокопроизводительных рабочих мест, укрепления интеллектуального, промышленного и экспортного потенциала. Решение этих задач неразрывно связано с привлечением инвестиций в экономику страны.

"Мне докладывают в правительстве, свободные экономические зоны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, формируя 4% ВВП. Там сконцентрировано почти 13% промышленного производства, около 16% экспорта и порядка 7% прямых иностранных инвестиций. Наверное, это весомый вклад, но соизмерим ли он с теми льготами, которые предоставлены резидентам свободных экономических зон?" - спросил Александр Лукашенко.

В декабре 2016 года вопросы развития СЭЗ уже рассматривались на совещании у Президента в связи с изменениями таможенного законодательства в ЕАЭС. Подходы Совета Министров были одобрены, подписан соответствующий указ.

"Сегодня правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие наших свободных экономических зон", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, нужны ли на современном этапе свободные экономические зоны в том виде, в котором они существуют, насколько эффективными оказались принятые в конце 2016 года меры и какой результат они принесли экономике Беларуси.

"Достаточно ли предлагаемых решений для развития свободных экономических зон, если мы соглашаемся, что они должны развиваться в каком-то льготном, особом режиме, и роста прямых иностранных инвестиций. Или по истечении некоторого времени будет очередной проект указа?" - спросил белорусский лидер.

Закон о свободных экономических зонах был принят в Беларуси в 1998 году как еще один инструмент создания новых современных производств. Сейчас в стране функционируют шесть свободных экономических зон, в которых зарегистрированы 409 резидентов с численностью работающих более 122 тыс. человек.

"Все области захотели иметь свои свободные экономические зоны, я согласился. Как они функционируют, сегодня рассмотрим, - добавил Президент. - Тогда у людей не было работы, и мы хватались за любую соломинку, чтобы не утонуть. Сегодня вопрос о том, чтобы просто занять людей в свободных экономических зонах, предоставив там льготный режим предприятиям, не стоит. Мы справляемся с занятостью людей, нам нужны высокотехнологичные производства. Если там передовое производство, это должно быстро отразиться на работе всей экономики. А просто создать там конторку, и кто-то будет болты и гайки клепать - это хорошо, но уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся".-0-

"В пустую землю зерно класть преступно" - Лукашенко ориентирует на качественную подготовку к озимому севу "Выходить в поле неготовыми технологически к посеву нельзя, просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующие министерства на всю катушку", - сказал Александр Лукашенко.